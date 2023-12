Le sort de la loi immigration entre les mains de la commission mixte paritaire

Le sort de la loi immigration est désormais entre les mains de la commission mixte paritaire (CMP). Les sept députés et sept sénateurs qui la composent doivent se mettre d'accord sur un texte susceptible de contenter dès demain, mardi, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, à la fois LR et la majorité.

Lire aussiLoi immigration: LR n'acceptera « ni marchandage ni saucissonnage » Après l'adoption surprise d'une motion de rejet le 11 décembre dernier, le gouvernement a décidé de confier cette mission à cette instance. Pour rappel, cette dernière est présidée par le patron de la commission des lois de l'Assemblée, Sacha Houlié (Renaissance). Cette CMP doit se réunir à huis clos à partir de 17 heures au palais Bourbon. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé lundi sur LCI que « nous sommes plus près d'un accord que d'un désaccord » avec Les Républicains sur le projet de loi immigration. « A ce stade on ne peut pas parler d'accord », mais « ça avance positivement », a-t-il affirmé à quelques heures de la réunio





Négociations pour la loi immigrationÉlisabeth Borne tentera de négocier un compromis avant la commission mixte paritaire sur la loi immigration.

Loi immigration : ce que raconte le profil des membres de la commission mixte paritaire sur les équilibres à venirAprès le rejet du projet de loi par l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire se réunira lundi après-midi dans l'objectif d'aboutir à un texte commun. Les positions des quatorze députés et sénateurs membres laissent entrevoir les premiers équilibres.

Création d'une commission mixte d'historiens sur la période coloniale et de la guerre d'indépendance en AlgérieLa commission mixte d'historiens sur la période coloniale et de la guerre d'indépendance a tenu sa première réunion en présentiel à Constantine, dans l'est algérien. Cette commission a été créée suite à une annonce des deux présidents en août 2022. Son objectif est d'aborder toutes les questions liées à cette période, y compris l'ouverture et la restitution des archives, des biens et des restes mortuaires des résistants algériens. Le Maghreb était largement christianisé à cette époque.

Tractations ardues entre le gouvernement et la droite sur le projet de loi immigrationLe gouvernement a commencé ses tractations avec la droite pour une commission mixte paritaire qui jouera le destin du texte sur l'immigration. La pression repose sur Élisabeth Borne.

Réunion décisive sur le projet de loi immigrationDemain à 17 heures, députés et sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire pour décider du sort du projet de loi immigration. Une semaine après le rejet du texte gouvernemental par l'Assemblée nationale, quatorze parlementaires doivent trouver un compromis, notamment, sur l'aide médicale d'Etat (AME) et la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension.

