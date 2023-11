Le soft-blunt bob est la coupe douce et facile d’entretien à adopter ces prochains mois

C’est le bob parfait si vous avez envie de changer, car la longueur n’est pas trop courte si vous passez d’une coupe plus longue. Et, si vous êtes déjà sur #teambob, c’est une forme décontractée et simple à entretenir puisque l’esthétique a volontairement l’air un peu usée. Pour la réaliser vous-même, utilisez une poudre coiffante ainsi qu’une mousse ou un spray coiffant.

- Comment adopter le style effortless chic et faire sensation à coup sûr ? 7 pièces pour allier le confort à l'élégance - A quoi ça sert vraiment d'investir dans une taie d'oreiller en soie pour notre peau et nos cheveux ?

Pixie cut : voici comment adopter cette coupe courte canon qui nous gardera au frais tout au long de l’été

