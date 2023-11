Le Snapdragon X Elite pour PC Windows ARM

. Lors de la présentation, nous avons assisté à une intervention de deux cadres importants de Microsoft : le PDG Satya Nadella et le vice-président en charge de Windows Pavan Davuluri ont fait une apparition sur scène.

« L'IA changera fondamentalement ce qu'est un système d'exploitation, à quoi ressemble une interface utilisateur, comment se déroule l'interaction avec les applications »« a le potentiel d'être aussi grande que la révolution mobile, la révolution du cloud, le web et le PC ».

« Vous serez en mesure de personnaliser chaque interaction. L'IA sera capable de prendre en compte plusieurs applications, services et appareils, fonctionnant comme un assistant qui peut se connecter et conserver le contexte sur l'ensemble des flux de travail »Vous l'avez compris, l'IA ne semble pas être qu'une mode du moment, mais un élément qui va s'améliorer et nous accompagner au quotidien. headtopics.com

