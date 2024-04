Le Slip Français rend le « made in France » accessible avec des prix plus abordables

Rendre le « made in France » accessible. Treize ans après sa création, Le Slip Français fait sa «révolution». Ce tournant stratégique, c’est celui des prix. Car si la marque tricolore de sous-vêtements a réussi à se faire une place dans le milieu de l’habillement, elle a bien conscience que ses tarifs restent un obstacle pour le Français moyen. «On vend nos sous-vêtements 40 euros l’unité, conséquence de notre production industrielle.

Mais nous avons bien conscience que ce n’est pas le slip de tous les Français, qu’il est réservé à une faible part de la population», reconnaît Guillaume Gibault, fondateur et président du Slip Français. Face à ce constat, la marque a décidé de mettre un coup de canif dans ses prix. Elle lance ce mercredi deux nouveaux modèles pour hommes, un slip et un boxer, à un prix qu’elle juge plus accessible, «et qui le restera de façon pérenne», assure-t-elle

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Haïti: les ressortissants français évacués vers Fort-de-France en MartiniqueEn Haïti, les évacuations de ressortissants français se poursuivent. Des tirs continuent à retentir dans des quartiers, alors que les attaques se multiplient notamment contre des bâtiments de police.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

« On va tuer tous les soldats français » : un responsable russe menace la FranceUne interview particulièrement violente du vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, publiée par BFMTV ce jeudi 31 mars, fait état de multiples menaces à l’encontre des soldats français.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

« Djadja » cause bien français ou pourquoi Aya Nakamura représente aussi la pluralité de la FranceCorinne Mencé-Caster, professeure de linguistique, revient sur les réactions de la droite et de l’extrême droite à l’annonce de la possible participation de la chanteuse à la cérémonie d’ouverture des JO et à ce qu’elle dit du rapport à la langue française et à la francophonie. Une tribune publiée en partenariat avec The Conversation.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

XV de France : «Pour les Français, l'Angleterre c'est notre meilleur ennemi», insiste AlldrittLe troisième-ligne et capitaine des Bleus s'attend à un Crunch dur et âpre. Avec la volonté de terminer ce Tournoi sur une bonne note.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

France Travail a été hacké : les données de 43 millions de Français en dangerFrance Travail a été piraté. Lors d'une cyberattaque de longue haleine, des cybercriminels ont potentiellement exfiltré les données personnelles de 43 millions de Français. Cette fuite massive met en danger tous les individus concernés.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

61% des Français estiment que Vladimir Poutine est une menace pour la FranceAlors que l'Assemblée nationale a approuvé l'accord bilatéral de sécurité entre Paris et Kiev, une majorité de Français pense qu'il faut continuer à aider l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie, sans trop s'engager pour éviter un conflit direct.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »