Le silence de l'esclavage dans l'histoire d'Athènes

Nous sommes des fils de la radieuse Athènes, celle des statues immaculées et du verbe clair. Lorsque l’on nous rappelle que la cité de l’aube éternelle fut une société esclavagiste, nous l’encaissons comme une évidence, vite refoulée. La postérité a choisi son camp.

Et puis, comment faire une place à la violence esclavagiste dans nos imaginaires quand les textes antiques eux-mêmes sont muets à son sujet ?C’est là d’ailleurs tout le mystère : les inventeurs de la démocratie, théoriciens peu modestes, ne se sont jamais fendus d’un discours pour légitimer le registre de domination qui préside à leur organisation sociale. Ils n’invoquent ni les dieux, ni une prétendue infériorité de nature – rien qui puisse justifier la supériorité des uns sur les autres. Les esclaves se taisent et la violence dont ils sont victimes n’est pas dite.C’est sur ce silence étrange et amer, à la fois obstacle et symptôme, que l’historien Paulin Ismard enquêt





