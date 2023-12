Depuis les vœux de Nouvel- An du Président, les articles de presse, billets de blogs, commentaires de forums, etc.

, sur le thème « Hollande est-il vraiment socialiste ? » se multiplient ; il m’a donc semblé utile de remettre en ligne un article, publié il y a près d’un an, pour rappeler le sens des termes ( « libéral », « capitaliste » « socialiste », « social-démocrate », « social-libéral ») que nous employons trop souvent de façon indifférenciée, alors qu’ils ont chacun un sens bien précis et nettement distinct. ________________________________ I-Le CAPITALISME est le seul système économique qui s'est constitué spontanément, sans avoir été préalablement théorisé; il est constitué par l'accumulation du capital généré par les plus-values, grâce à l'exploitation du travail sous –payé ; ce système, qui est le plus créateur de richesses mais aussi d'inégalités, a spontanément tendance à se stériliser lui-même par les fusions et les créations de monopoles, et par les demandes de protectionnisme des Etats, ce qui tue progressivement ses capacités d'innovatio





