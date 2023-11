Le secteur du skincare en plein essor en France

Le secteur du skincare ne s’est jamais aussi bien porté ! C’est en tout cas ce que démontrent plusieurs études, dont l’une, publiée par Alioze, une agence de communication, qui a analysé les chiffres clés de la beauté et des cosmétiques entre les années 2022 et 2023. Le constat est simple : sur les 31% de Français qui ont déclaré s'être procurés au minimum un produit de beauté sur les 12 derniers mois, la majorité (61%) concerne les soins - peau et cheveux.

Il est donc assez logique que de nouveaux formats, qui se veulent tous plus ludiques les uns que les autres, voient le jour. Parmi ceux-ci, le masque en stick que l’on fait glisser directement sur la totalité du visage ou qui permet d’insister plus particulièrement sur les zones plus sensibles aux agressions extérieures. Tout comme les masques classiques, ils se posent 1 à 2 fois par semaine, entre 5 et 20 minutes, et répondent à de nombreuses préoccupations cutanée





VogueFrance » / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre Israël-Hamas : 12 Français tués, 4 enfants parmi les 17 disparus françaisLe bilan des ressortissants français tués dans les attaques du Hamas contre Israël s’est encore alourdi, a annoncé jeudi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, déplorant une 12ᵉ victime.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Les Français veulent une voiture électrique avec une grande autonomie : pourquoi c’est une erreurSelon une récente étude, 80 % des Français seraient prêts à acheter une voiture électrique si son autonomie dépassait les 400 kilomètres. Or, il s'agit d'un raisonnement fallacieux, et ce pour plusieurs raisons. On vous explique pourquoi l'autonomie n'est pas le critère le plus important d'une voiture électrique. C’est surtout impossible de mettre 40-50k pour une voiture électrique, il faut être réaliste

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

La basilique de Fourvière à Lyon parmi les Monument préféré des Français sur France 3La basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon est le 6e Monument préféré des Français lors de l'édition 2023 de l'émission diffusée ce mercredi sur France 3.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Aucun film français parmi les plus vus cette année, une première depuis plus de 30 ansLe box-office français est entièrement dominé par Hollywood et ses superproductions, comme « Top Gun : Maverick », « Avatar 2 » ou le dernier « Black Panther ». C'est ce qui arrive quand on ne sait faire que de la merde pro-migrants. J'espère que le biopic sur l'ignoble Veil va suivre le même chemin. Your title is incomprehensible! damaumart1 Logique

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Cinéma : aucun film français parmi les plus vus en 2022, une première depuis 1989Les dix films en tête du box-office cette année sont tous américains. Le premier film français arrive seulement à la 11e place du classement Normal. Les spectateurs en ont plein le cul des donneurs de leçons wokistes, mondialistes, et vaxx alors que le 'cinéma ' français est ultra-protégé et subventionné. Les acteurs sont loin d'être au niveau en général, ils se regardent jouer..et puis fils ou filles de : ras le bol De mauvais acteurs, de mauvais scénarii, de mauvais réalisateurs...A quand de vrais films historiques? De vraies comédies ou drames sans sous entendus progressistes? Sans amour pour son pays, sa culture, son peuple, il ne peut y avoir de bon film (Top gun le démontre bien). Peut-être qu'il faudrait que le cinéma français se remette en question, au lieu de se persuader que c'est la faute des autres ? Pas besoin d'être bien futé pour avoir une idée globale des raisons de ce résultat...

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Les députés parmi les 3 % des Français les mieux payés, selon une étudeCa va plutôt bien niveau revenu chez les députés, si jamais vous vous en inquiétiez

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »