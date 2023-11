Le secteur de l’hôtellerie-restauration frappé par la guerre au Liban

Dans la ville antique de Byblos, au nord de Beyrouth, boutiques et restaurants attendent les clients depuis plus d’un mois : le secteur de l’hôtellerie-restauration est frappé de plein fouet par la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, qui s’est étendue vers le sud du Liban. Publié le 16 novembre Aya ISKANDARANI Agence France-Presse « J’ai ouvert cette bouteille de whisky il y a deux semaines, et elle n’est pas encore vide.

Avant, il nous fallait une bouteille par jour, ou un jour sur deux », se désole Richard Alam, un barman de 19 ans. Même si les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah se limitent à la frontière sud, beaucoup craignent une extension des hostilités et plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban, après le déclenchement le 7 octobre de la guerre entre Israël et le Hamas. Cette guerre est intervenue alors qu’au Liban le secteur touristique, épuisé par une crise économique inédite qui dure depuis quatre ans, avait commencé à se relever l’été pass





