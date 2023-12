Le scandale du "Camillagate" révélé dans la série The Crown

En 1993, la transcription d’une conversation très intime, enregistrée en 1989, entre le prince Charles et Camilla, qui est alors sa maîtresse, fait scandale au Royaume-Uni. Le pays et même le monde entier découvrent que Charles rêverait de se réincarner en "tampon de Camilla". La série The Crown, qui s’achève cette semaine, raconte dans sa 5e saison, l’histoire et les retentissements de cet enregistrement croustillant.

Thomas Pernette, grand reporter au magazine Point de vue, et auteur du “Manuel de survie royale”, est l'invité du Podcast royal pour parler du "Camillagate". Nous sommes en 1991, le prince Charles convoque John Major, Premier ministre du Royaume-Uni chez lui à Clarence House. Il veut tâter le terrain. À demi-mot, il évoque le besoin de modernité du pays et l’obsolescence de la reine, qui se traduit, dit-il, dans les sondages. Cette scène a suscité beaucoup de réactions dans le pays, vous l’avez vue dans la saison 5 de The Crown. À l’occasion de la fin de la série, on a voulu vérifier si tout s’était vraiment passé comme ça





