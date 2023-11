Le Samsung Galaxy S21 FE en promotion pendant le Black Friday

Lancé en 2021, le Samsung Galaxy S21 FE nous avait particulièrement plu avec son écran excellent, sa belle polyvalence photo et ses bonnes performances. Toutefois, il souffrait d’un mauvais positionnement tarifaire : son prix de lancement était beaucoup trop élevé, alors que pour les versions Fan Edition de ses smartphones Galaxy, Samsung faisait traditionnellement quelques compromis pour maintenir un tarif contenu.

Le Galaxy S21 FE est donc bien plus recommandable lorsqu’il est (vraiment) moins cher, et c’est justement le cas pendant ce Black Friday. Les points essentiels du Samsung Galaxy S21 FE • Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz • Une puissante puce Snapdragon 888 • Une belle polyvalence photo Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE est désormais proposé à 372 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299. Retrouvez le Samsung Galaxy S21 FE à 372 € chez Cdiscount 25DES299 Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S21 F





