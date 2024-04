Le Samsung Galaxy A55 5G : un smartphone élégant avec des fonctionnalités avancées

Le Samsung Galaxy A55 5G, avec son design élégant alliant verre et métal, repousse les frontières de ce qu'un smartphone peut offrir. Son écran Super AMOLED Full HD+ de 6,6 pouces, doté de la technologie Vision Booster et d'une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits, garantit une visibilité optimale et une fluidité de navigation exceptionnelle, grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Son processeur octacore, couplé à un système de refroidissement sophistiqué, offre une expérience utilisateur sans faille, que ce soit pour le multitâche, les jeux, ou le streaming. La connectivité 5G et une capacités de stockage généreuse vous préparent à toutes les éventualités. Et pour les amateurs de photographie, le capteur principal de 50 Mpx capture chaque instant avec une précision et une clarté sans précédent. Pourquoi acheter le Galaxy A55 5G directement sur l’app officielle de Samsung ? Sur le shop officiel de Samsung, le Galaxy A55 5G démarre à 499,00 euro

BFMTV

