Le salon des antiquaires a ouvert ses portes aux Jacobins ce vendredi soir

Ce vendredi soir a débuté le salon des antiquaires dans l'église des Jacobins. Comme lors des deux éditions précédentes, un peu moins d'une vingtaine d'exposants triés sur le volet par l'organisateur ont investi les lieux depuis ce vendredi en fin d'après-midi et ce jusqu'à ce dimanche soir.

Une affluence toujours modérée le vendredi soir mais qui décolle dans la journée de samedi. "L'an dernier, nous avons eu plus d'un millier de visiteurs. Certains viennent de loin mais la majorité arrivent du Lot-et-Garonne et des départements limitrophes. C'est aussi l'occasion de découvrir ce lieu exceptionnel. On a beaucoup de chance car le lieu contribue énormément à mettre en valeur des objets superbes".

Le film « La bataille du climat » projeté au Couvent des jacobins à RennesLe film La bataille du climat sera projeté jeudi 2 novembre 2023 au Couvent des jacobins à Rennes. Mêlant interviews et archives inédites, ce documentaire retrace l’histoire et l’émergence de la question climatique dans le débat public, au cours des 50 dernières années. Le film sera suivi d’un débat. Rencontre avec la réalisatrice, Elena Sender. Lire la suite ⮕

Tour de France 2024 : où passeront les coureurs à Villeneuve-sur-Lot et Agen ?Les 11 et 12 juillet prochains, le Tour de France transitera par le Lot-et-Garonne avec une arrivée à Villeneuve et un départ à Agen. Les maires des deux villes ont dévoilé le parcours Lire la suite ⮕

7 endroits où fêter Halloween le 31 octobre à AgenÀ J-5 avant le 31 octobre, la rédaction propose sept soirées spéciales 'Halloween' à Agen. Sortez vos plus beaux déguisements car les bars, associations et boites de nuit de la ville regorgent d'idées pour vous faire passer la soirée la plus terrifiante de l'année. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby 2023 : À Agen, la Fanzone à Armandie annuléeLa météo et le risque de forte précipitation ont eu raison de la Fanzone prévue au Stade Armandie pour la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. Lire la suite ⮕

'On travaille pour l'avenir', un Tour de France 2024 pour souder l’axe Agen-VilleneuveLe sport est un formidable tremplin pour les territoires. Il l’est aussi pour les politiciens. Le passage du Tour de France en Lot-et-Garonne donne une autre dimension à l’axe Villeneuve-Agen ou Agen-Villeneuve. Lire la suite ⮕

Agen : Prison ferme pour une série de cambriolages, de destructions et de recelsLe prévenu avait été placé en détention provisoire en juin 2021 et n’est pas retourné en prison à l’issue du procès Lire la suite ⮕