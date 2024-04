Le rugby français au Brésil : le Pasteur Athlétique Club

Le rugby français a posé ses bagages au Brésil dans les années 1960, terre où le football est roi et le restera. À cette époque, le ballon ovale a rebondi au sein du Lycée français Pasteur de São Paulo. L'occasion de trouver simplement un nom pour le club : le Pasteur Athlétique Club. «Le lycée français a été créé par des multinationales dans les années 60. Et des élèves, Français à l'époque et fils d'expatriés ayant joué au rugby dans l'Hexagone, voulaient continuer ici, au Brésil.

C'est alors qu'ils ont créé le club», lance Lucien Belmont, le président du club joint par téléphone. Au départ, le lycée se contentait d’affronter ceux des environs. «On jouait le championnat d'État et le championnat national. On est toujours sur les deux compétitions actuellement, d'ailleurs. Et au fur et à mesure, on a créé une école de rugby», poursuit ce dernier. À cette période, le club devient de plus en plus attractif. Et passe d'une équipe franco-française, à une équipe plus cosmopolit

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À Saint-Aubin-sur-Mer, avec les commerces qui ferment, la rue Pasteur est-elle menacée ?Depuis quelques mois, les commerces ferment un à un dans la rue Pasteur de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados). Seront-ils repris et par quel type de commerce ? Explications.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Alerte à la bombe à la cité Pasteur à Somain : les élèves ont été évacuésLa cité Louis-Pasteur à Somain a été évacuée ce mardi matin à la suite d’une alerte à la bombe. Tous les élèves ont quitté l’établissement et ont été accueillis dans des salles municipales de la ville.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Alexandre Pasteur : « J'ai passé l'âge d'avoir la pression »L'année 2024 sera particulièrement dense pour le journaliste de France Télévisions. Après le Tour des Flandres demain, le reste des classiques et le Tour de France, viendront les Jeux. Où il ne parlera que d'athlétisme.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Rugby Club Toulonnais en direct - Top 14 : Rugby Scores & RésultatsEurosport est votre source privilégiée pour les dernières mises à jour des matches de Top 14. Obtenez le résumé complet du Aviron Bayonnais - Rugby Club Toulonnais, avec les statistiques et les temps forts.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Brésil : Devant Lula son « frère », Raoni reçoit la Légion d’honneur des mains de Macron son « fils »Emmanuel Macron a débuté en pleine forêt amazonienne une visite d’Etat au Brésil

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Paracyclisme : le Breton Dorian Doulon sacré trois fois champion du monde au BrésilÇa s'appelle une razzia. Le Breton Dorian Foulon a ramené trois titres de champion du monde de Rio. Un nom du paracyclisme français à suivre à quelques mois des Jeux Paralympiques.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »