Le rôle du collagène dans le corps humain

Naturellement présent dans le corps, le collagène est la protéine la plus abondante de notre organisme. Elle représente environ 30% de sa teneur totale en protéines (1). Constituant jusqu'à 75% de la structure de la peau, cette protéine est responsable de sa fermeté et de sa cicatrisation. Cependant, la synthèse naturelle de collagène diminue avec l'âge (2), entraînant des signes de vieillissement cutané tels que des rides et une peau moins souple et tonique.

Le collagène est également un constituant des os, cartilages, tendons et ligaments (3). C’est grâce à lui que les articulations peuvent correctement fonctionner





actufr » / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Découvrez où se trouve le meilleur boulanger des Hauts-de-SeineLe syndicat patronal des boulangers du Grand Paris a élu la meilleure enseigne du département pour cette année 2023.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Découvrez comment appréhender la pratique anale avec un sextoyVoici quelques tips pour vous permettre d’appréhender la pratique anale plus sereinement avec un sextoy. Confiance, patience et détente sont la combinaison ultime pour un délicieux moment de plaisir. Découvrez le vibromasseur anal Soraya Beads de la marque suédoise LELO.

La source: Madmoizelle - 🏆 51. / 55 Lire la suite »

Découvrez de nouveaux films de Noël avec un VPNÀ quelques semaines des fêtes de fin d’année, la tradition des films de Noël fait son grand retour ! Voici une astuce pour en découvrir de nouveaux facilement en utilisant un VPN.

La source: Madmoizelle - 🏆 51. / 55 Lire la suite »

Le Black Friday : découvrez les meilleures offres en avant-premièreDécouvrez notre sélection des meilleures offres à retrouver dès à présent chez vos e-marchands préférés ! La Black Week est lancée, et de bien belle manière. Ces quelques jours qui précèdent le Black Friday offrent aujourd'hui leur lot de promotions et de remises tous azimuts sur un large choix de produits high-tech.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Découvrez le palmarès de la première édition du Prix de l'Entrepreneur d'OccitanieLundi soir s'est tenue la première édition du Prix de l'Entrepreneur pour récompenser le chef d'entreprise 2023 de la région Occitanie. Plus de 300 décideurs économiques et politiques étaient réunis au casino Barrière de Toulouse pour une soirée de prestige.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Les nouveautés des plateformes SVOD pour décembreDécouvrez les programmes incontournables du mois de décembre sur les plateformes SVOD

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »