Le retour en grâce du savon : la savonnette signe son grand retour dans les salles de bains

Le savon, démodé ? Non ! La savonnette signe son grand retour dans les salles de bains. Longtemps boudé au profit du gel douche , ce pain solide évoque les doux souvenirs de notre enfance. Mais il est également apprécié pour des raisons économiques et écologiques. Mais quel est le mieux pour la peau ? Un dermatologue nous aide à y voir plus clair. Longtemps boudé et laissé de côté au profit du gel douche , le savon retrouve sa place dans les salles de bains.

Ce retour en grâce du savon n’a pas échappé aux marques de luxe qui se sont, elles aussi, emparées de la tendance des savons solides. Hermès, Chanel, Guerlain, Dior… Toutes ont décliné leurs savons chics et parfumés. Comment expliquer cet engouement soudain pour la savonnette ? La tendance du vintage n’y est pas pour rien. Le savon évoque probablement pour de nombreux consommateurs les doux souvenirs de leur enfance

