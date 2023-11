Le retour en force du pantalon en velours côtelé

Après une longue absence sur les podiums, ce pantalon revient en force dans les tendances. Les fashionistas se l’arrachent déjà. Il a connu des hauts et des bas, et a souvent été considéré comme ringard. Cette saison, le bon vieux pantalon en velours côtelé fait son grand retour. On aime sa texture douce et agréable au toucher. On adore son confort et la sensation de chaleur qu’il procure. Mais de plus, il a une apparence luxueuse qui en fait un choix très élégant.

Son esthétique rétro évoquant des époques passées (notre enfance entre autres) et sa note nostalgique nous touchent aussi. Le pantalon corduroy peut être habillé ou décontracté et se porte facilement lors de nombreuses occasions, qu’il s’agisse d’une journée au bureau ou d’une soirée entre amis. En fin de compte, le charme des pantalons en velours côtelé réside dans le mariage de l’allure élégante et stylée, du confort et de la polyvalence. Il est donc grand temps de s’offrir cette pièce aussi agréable que trendy ! Le constat reste sans appel : le pantalon en velours côtelé est le must-have du moment

:

