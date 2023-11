Le retour du Tour de France dans la vallée de l'Ubaye est 'une chance extraordinaire'

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Coupe de France : Dives-Cabourg et Villers-Houlgate en lice pour le 6e tourLe 6e tour de la Coupe de France se déroulera ce samedi avec les matchs de Dives-Cabourg et Villers-Houlgate. Villers-Houlgate affrontera le leader de R1, tandis que Dives-Cabourg jouera contre une équipe de trois divisions inférieures. Lire la suite ⮕

Défaite d'Orvaltais lors du tour de la Coupe de FranceL'équipe d'Orvaltais a perdu lors de la séance de tirs au but lors du tour de la Coupe de France. La rencontre s'est déroulée dans des conditions climatiques difficiles et des problèmes techniques avec les projecteurs du stade. Lire la suite ⮕

Coupe de France de foot : deux clubs lauragais arrachent leur qualification pour le septième tourRevel et Castanet-Tolosan ont décroché samedi 28 octobre leur qualification pour le septième tour de la Coupe de France de foot qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Lire la suite ⮕

Le Bergerac Périgord FC se qualifie pour le 7e tour de la Coupe de FranceLe Bergerac Périgord FC a validé son billet pour le 7e tour de la Coupe de France dans la douleur, en s’imposant difficilement à Feytiat (1-2), en Haute-Vienne, malgré deux divisions d’écart, samedi 28 octobre. Lire la suite ⮕

Coupe de France : Le 6e tour commence ce week-endLe 6e tour de la Coupe de France se déroule ce week-end avec des matchs entre Leffrinckoucke et Croix, ainsi que l'Olympique Hénin contre Nœux-les-Mines. Des surprises sont déjà au rendez-vous avec la victoire d'Itancourt/Neuville sur Wasquehal. Suivez notre direct commenté dès 15h. Lire la suite ⮕

L'Avant Garde Football se qualifie pour le septième tour de la Coupe de FranceL'Avant Garde Football (N3) a réussi à se qualifier pour le septième tour de la Coupe de France en éliminant Le Havre Caucriauville (R1) dans un match difficile. Malgré avoir été rejoint à la 87ème minute (2-2), les Caennais ont finalement remporté la victoire aux tirs au but (5-4). Plus d'informations à venir... Lire la suite ⮕