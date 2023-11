Le retour de Secret Story sur TF1

Bonne nouvelle pour tous les fans de "Secret Story" : l'émission culte de téléréalité va bientôt faire son grand retour sur TF1 et l'inoubliable Voix sera de la partie. Pour couper court aux spéculations, Benjamin Castaldi a d'ores et déjà dévoilé s'il reprendrait les rennes du programme, qu'il a présenté pendant huit ans.

Malheureusement, je dois vous annoncer que la présentation de l'émission ne me sera pas confiée. Bien que cela puisse être décevant, je préfère tourner la page sans amertume. C'est la vie et les opportunités qui se présentent à nous évoluent parfois de manière inattendue.pendant huit ans.

