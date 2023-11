Le retour de Napoléon Bonaparte sur grand écran

Par un facétieux retournement de l’Histoire, les ennemis historiques de Napoléon Bonaparte pourraient être ceux qui le remettent sur le devant de la scène, près de deux siècles après son décès sur l’île de Sainte-Hélène.

Le 22 novembre, le Napoléon du réalisateur britannique Ridley Scott débarque dans les salles de cinéma, et les bandes-annonces du long-métrage laissent entrevoir plusieurs morceaux de bravoure qui pourraient rendre justice à ce personnage incontournable de l’histoire de France , héros romantique par excellence. Même si les puristes risquent de tiquer en entendant le héros d’Austerlitz et d’Iéna manier la langue de Shakespeare sous les traits de Joaquin Phoenix, le souffle épique de l’aventure cinématographique risque bien de déclencher de nouvelles vocations de passionnés





Lire la suite: MARİANNELEMAG » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

ACTUFR: 'Napoléon' de Ridley Scott : une nouvelle bande-annonce dévoilée, un mois avant sa sortieSony Pictures a publié un nouvelle bande-annonce, mercredi 18 octobre, du film 'Napoléon', par Ridley Scott. Elle cumule déjà plus d'un million de vues pour la version française.

La source: actufr | Lire la suite »

CNEWS: «Napoleon» : la réponse cinglante de Ridley Scott à un historien ayant critiqué son film sur TikTokAttendu dans les salles françaises le 22 novembre prochain, le film «Napoleon» de Ridley Scott est déjà devenu la cible des historiens à travers sa bande annonce où certains pointent les «erreurs» factuelles commises par le réalisateur. Des critiques qui ne semblent pas émouvoir ce dernier.

La source: CNEWS | Lire la suite »

LE_FİGARO: Ridley Scott réplique à l’avance aux futures critiques de son NapoléonLe film du réalisateur de Gladiator consacré à Napoléon Bonaparte sortira dans les salles le 22 novembre. Anticipant les réactions de ses détracteurs, le cinéaste a décidé de leur répondre de manière prophylactique.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

20MİNUTES: Ridley Scott envoie balader un historien qui lui reproche les erreurs factuelles de son « Napoléon »La bande-annonce du film contient plusieurs erreurs historiques

La source: 20Minutes | Lire la suite »

CNEWS: Le film «Napoléon» de Ridley Scott : notre avisDans le film «Napoléon», Ridley Scott confie à Joaquin Phoenix le soin d’incarner l’homme d’État français dont on suit le parcours, de son ascension à sa chute, à travers le prisme de sa relation avec Joséphine de Beauharnais. Attendu en salles le 22 novembre prochain, voici ce qu’on en a pensé.

La source: CNEWS | Lire la suite »

EUROPE1: Le dernier film de Ridley Scott sur NapoléonLe dernier film de Ridley Scott, qui sort en salle le 22 novembre 2023, s’attaque à la légende napoléonienne. Fresque historique ambitieuse sur une période complexe et troublée, le long-métrage tente de concilier réalisme historique et grand spectacle. Pour le podcast Au cœur de l’Histoire, Virginie Girod a été voir le film en avant-première avec l’historien David Chanteranne, spécialiste de Napoléon. Ensemble, ils démêlent le vrai du faux et soulignent ce que la vision singulière du réalisateur américain nous apprend sur Napoléon.

La source: Europe1 | Lire la suite »