Le retour de Fisker : une marque automobile emblématique

Dans le paysage automobile mondial, le nom Fisker possède une certaine résonance. D’abord designer de renom, le créateur de la marque éponyme, Henrik Fisker, nous a gratifiés de quelques merveilles, notamment du côté de chez Aston Martin avec les sublimes DB9 et V8 Vantage. Dans une moindre mesure, il y a aussi eu la Karma, une supercar hybride avant l’heure qui était plus spectaculaire que performante.

Cette licorne automobile fut la première voiture façonnée par Henrik Fisker, et c’est aussi elle qui conduira la marque à sa perte, puisque le constructeur déposa le bilan quelques mois plus tard, en 2013, n’ayant pas pu rembourser sa dette. Il n’est certainement pas le premier à avoir connu cette mésaventure, et sans doute pas le dernier non plus, mais force est de constater que son retour sur le devant de la scène en 2016 a fait grand bruit. Avec Fisker Inc, le designer danois comptait surfer sur l’avènement de l’électrique pour proposer des produits dans l’air du temp

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Frandroid / 🏆 4. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un après les premières livraisons de son SUV électrique, Fisker déjà à l’arrêtAlors que la marque américaine commençait à voir l’essor de son SUV électrique Ocean, Fisker met la production en pause pendant quelques semaines, sur fond de possible faillite

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Fisker se prépare à déposer le bilan selon le Wall Street JournalLe constructeur automobile Fisker, en difficulté financière, aurait engagé des experts et des avocats pour préparer un dossier de dépôt de bilan, suite au lancement raté de son premier véhicule électrique, le SUV Ocean.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

« 40 000 commandes annulées » : rien ne va plus pour Fisker, au bord de la failliteLe constructeur automobile américain Fisker, qui vend sa voiture électrique Ocean en France est dans une situation financière inquiétante. Un nouvel épisode le rapproche encore plus de la faillite. En cause : 40 000 réservation annulées, pour un coût d'environ 9 millions de dollars.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Recherche Pro : Wall Street s'intéresse à l'évolution du paysage de HP Inc.Recherche Pro : Wall Street s'intéresse à l'évolution du paysage de HP Inc.

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Principaux enseignements du portefeuille Greenlight de David Einhorn, qui écrase le marchéAnalyse des marchés de Actions par Investing.com (Damian Nowiszewski) couverture: Microsoft Corporation, Alphabet Inc Class A, Apple Inc, Green Brick Partners Inc. Lisez l'article de Investing.com (Damian Nowiszewski) relatif aux marchés de sur Investing.com.

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Menacé de disparition, le magazine « 60 Millions de consommateurs » sera-t-il « sauvé » par ses salariés ?le titre édité par l’Institut national de la consommation (INC) ne serait « pas assez rentable »

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »