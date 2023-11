Le rejet du Beaujolais nouveau

On boude le Goncourt parce que tout le monde en parle. On refuse d'aller voir ce film pour à peu près les mêmes raisons : le réalisateur et les acteurs occupent toutes les ondes et la critique unanime le loue.

Ainsi, il a fallu à l'auteur de ces lignes une bonne vingtaine d'années pour découvrir queAlors, nous ne collerons pas au poteau d'infamie tous ceux qui se refusent à goûter le ou plutôt les beaujolais nouveaux sous prétexte que, dans les années 1990, ce vignoble s'est pris les pieds dans le pressoir. Oui, c'est vrai, ce fut un temps déraisonnable où on a tenu le consommateur pour une quiche. Mais qui se soucie vraiment du consommateur ? Dans le monde du vin, ils ne sont pas nombreux. Il n'est qu'à voir la multiplicité des appellations, ce labyrinthe infernal où même les professionnels finissent par s'égare

SUDOUEST: Prix Goncourt : qui était Edmond de Goncourt, l’homme derrière le prix littéraire ?« Goncourt »… Tout le monde connaît le nom des fameux frères, Edmond et Jules. Mais c’est à Edmond, né le 26 mai 1822, que l’on doit en réalité le plus ancien et le plus prestigieux des prix littéraires français.

LADEPECHE31: Antisémitisme : quand François Mitterrand manifestait après la profanation de Carpentras en 1990Le 14 mai 1990, le président de la République François Mitterrand rejoint la manifestation contre l'antisémitisme et le racisme organisée à Paris après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Une première depuis la Libération.

EUROPE1: Prix Goncourt : un indispensable à posséder chaque année dans sa bibliothèque ?Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, jour de remise du prix Goncourt, il vous demande si cela est un indispensable à posséder dans sa bibliothèque pour les passionnés de la lecture.Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.

LAPROVENCE: Femina et Goncourt la même année, pourquoi ça paraît compliqué pour Neige Sinno ?A-priori Neige Sinno ne devrait pas se retrouver couronnée à 13h chez Drouant. A moins que.....

LOBS: Quand Alphonse de Chateaubriant, prix Goncourt 1911, faisait l’éloge d’Hitler et du nazismeLA BOÎTE À BOUQUINS DE FORESTIER. Romans non traduits, nanars introuvables, bizarreries oubliées… Cette semaine, un aveuglement.

LİBE: Battu au Goncourt et au Renaudot, Gaspard Koenig se console avec le prix Jean GionoFinaliste malheureux des deux prestigieux prix littéraires, le philosophe libéral a reçu ce jeudi 9 novembre le prix Jean Giono pour son roman «Humus».

