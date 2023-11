Le régime végétarien et la santé

Le régime végétarien est-il compatible avec une bonne santé ? Chacun à son avis, mais la science apporte des réponses surprenantes. On va comprendre cela ensemble. Précisons qu'il n'y a pas un, mais des régimes végétariens : depuis la simple exclusion de la viande jusqu'à l'alimentation végétalienne qui exclut tout produit d'origine animale y compris le miel et le poisson.

D'autres choisissent d'écarter la viande et le poisson, mais aussi tout ce qui provient de l'animal, notamment le lait et les œufs. Ce type d'alimentation semble associé à un bénéfice pour la santé, avec quelques réserves toutefois. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, on observe globalement avec les régimes végétariens une réduction de 30 % de la mortalité liée à l'atteinte des artères coronaires. Attention, on ne peut pas comparer scientifiquement l'effet des différentes formes d'alimentation végétarienne ou végétalienne

