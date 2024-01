Le régime méditerranéen élu meilleur régime alimentaire pour la santé en 2024

Chaque nouvelle année, à l’heure où les résolutions vont bon train, le magazine américain U.S News and World Report publie sont classement des meilleurs régimes alimentaires pour la santé. Avec l’aide de plus de 30 nutritionnistes, médecins et épidémiologistes qui ont passé au crible les différents régimes alimentaires en évaluant leurs critères de santé, la palme du meilleur régime 2024 a été décerné (pour la 7e année consécutive !) au régime méditerranéen.

Celui que l’on appelle également régime crétois, arrive en tête du classement toutes catégories confondues parmi les 30 régimes alimentaires étudiés. « Le régime méditerranéen est le meilleur régime alimentaire dans l’ensemble. C’est également un régime alimentaire de premier ordre pour ceux qui recherchent une alimentation saine pour le cœur, une alimentation adaptée au diabète ou pour promouvoir la santé des os et des articulations, soulignent les experts. Mais ne confondez pas les pseudos menus méditerranéens, qui comportent souvent trop de pâtes raffinées, de bœuf et de fromage, avec une alimentation saine





