Le Real Madrid a un projet fou pour la présentation de Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid cet été, le club merengue a un projet fou en tête pour sa présentation . En fin de contrat après sept saisons passées au PSG , et sa signature au Real Madrid où il va écrire un nouveau chapitre de sa carrière . Reste à connaître le timing de cette annonce qui dépend surtout de Mbappé lui-même.

Ce jeudi, le quotidien espagnol assure que le club espagnol a laissé la main à la star du PSG pour régler son futur officiellement, bien conscient que rien ne pourrait se faire tant que Paris sera engagé en Ligue des champions, avec la perspective d'un rendez-vous futur contre le Real Madrid. Ce n'est donc pas avant mai que l'on en saura plus sur le sujet, une élimination précoce du PSG et du Real en C1 ajouté à un titre de champion acquis en avance, laissant une ouverture vers la mi-mai pour que tout soit réglé. Se posera ensuite la question de sa présentation officielle à Bernabeu. Et pour cela, le Real Madrid aurait un projet fou en tête

