Le rapport annuel du Réseau ours brun en Ariège

Le rapport annuel du Réseau ours brun ne pouvait pas plus mal tomber en Ariège, une semaine après qu’un ours a attaqué des ruches à Ustou, dans le Couserans, dont le maire n’est autre que le président de la Fédération pastorale de l’Ariège, Alain Servat. Ustou Lien interne vers l’article n°11865166 Un élu fataliste face aux chiffres : "C’est une population qui évolue juste comme on le disait, et je ne suis même pas sûr qu’ils soient tous répertoriés, soupire-t-il.

Elle évolue rapidement et de fait, les problématiques de cohabitation aussi. À Ustou on les voit, ils sont déjà sortis et on a une population concentrée sur les Pyrénées centrales qui va devenir invivable. À l’échelle des Pyrénées ça peut paraître minime, mais 74 ours chez nous, ça fait du monde." Lien interne vers l’article n°11379333 "L’ours il faut l’éduquer, c’est tout" Martelée depuis des années, la position de l’élu ne change donc pa

