Le rangement pour plus de sérénité

Le début d'année est vraiment le bon moment pour faire le vide, s'enthousiasme Enrika Magnalardo, responsable inspiration et aménagement chez Ikea France. On tourne une page, on passe à autre chose. On profite donc de cette énergie pour trier, garder ce qui compte et se débarrasser de ce qui n'est plus utile. Faire du tri, c'est faire de la place pour d'autres choses, ou libérer de l'espace pour avoir une sensation de volume inattendu qui engendre plus de confort.

C'est le point de départ du rangement.» Et ranger est un geste qui compte pour notre bien-être. Il rend la maison plus agréable et plus «lisible». On ne perd plus de temps à chercher un pull dans un dressing «surpeuplé», on ne s'arrache plus les cheveux pour retrouver le sel dans des placards de cuisine désordonnés, et on sait parfaitement où se trouve notre nappe préférée pour dresser la table. Le rangement, c'est la garantie de la sérénité pour les yeux et l'espri





