Le radar qui flashe les oiseaux

Wall Street finit dans le rouge alors qu'Alphabet a déçuWall Street finit dans le rouge alors qu'Alphabet a déçu Lire la suite ⮕

« Incompréhensible » : la Coupe du monde de ski alpin débute alors que la polémique écologique enfleContrairement à 2022, l’épreuve inaugurale de la Coupe du monde 2023-2024 se tiendra bien. La neige est tombée au dernier moment à Sölden (Autriche) et les images seront conformes à l’imaginaire collectif des montagnes enneigées. Ce qui ne fait que reporter la problématique environnementale, chaque saison plus prégnante. Lire la suite ⮕

Cette entreprise devrait fermer alors que 'son carnet de commandes est plein'Installée depuis 55 ans à Moyaux, près de Lisieux (Calvados), l'entreprise devrait baisser le rideau début 2024. Les salariés, qui affirment que leur site est rentable, déplorent une décision 'incompréhensible'. Lire la suite ⮕

Pyrénées-Orientales : Un automobiliste ivre et sans permis accusé d’avoir fui un contrôleL’homme a fini par être interpellé, alors qu’il était caché dans des feuillages Lire la suite ⮕

«Le Hamas a kidnappé ma grand-mère alors qu’elle dormait avec sa bouteille d’oxygène», témoigne Daniel, son petit-filsTrois jours après sa libération par le Hamas, après deux semaines de détention, Yocheved Lifshitz, 85 ans, s’inquiète de l’état de santé de son mari. Son petit-fils, Daniel, a accepté de témoigner sur CNEWS. Lire la suite ⮕

Alors qu’il changeait sa roue, un homme percuté par un poids lourd sur l’autoroute A28 en NormandieUn grave accident a eu lieu jeudi 26 octobre 2023 sur l’autoroute A28, dans l’Eure. Un homme a été percuté par un poids lourd alors qu’il changeait la roue arrière gauche de son véhicule. Polytraumatisé, il a été héliporté au CHU de Caen (Calvados). Lire la suite ⮕