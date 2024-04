Le Racing 92 délocalise ses matchs à domicile

Le Racing 92 ne foulera plus la pelouse de La Défense Arena cette saison, malgré les deux rencontres à domicile qu’il lui reste en Top 14. En effet, les Ciel et Blanc ont joué leur dernier match « à la maison » le 30 mars, face à Clermont (26-10). La raison est simple : avant d’être un stade de rugby, l’enceinte est une salle de spectacle, comme le rappelle souvent le propriétaire du club francilien, Jacky Lorenzetti.

Et c’est d’abord la star américaine Taylor Swift qui va chiper la vedette aux Racingmen.. En même temps que Racing 92 - Bayonne donc, prévu le 11 mai. Cette rencontre sera délocalisée à Auxerre, dans le mythique stade de l’Abbé-Deschamps. juin, aura lui aussi lieu dans le stade de l’AJA. Cette fois, ce n’est pas Taylor Swift, mais les Jeux olympiques qui bouleversent le calendrier. En effet, Nanterre accueillera cet été les épreuves de natation et va donc être transformée en bassin d’ici peu.Lire les articles JO 202

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Le visage des Jeux' : à Paris La Défense Arena, les bénévoles lancent leurs JO 2024Près de 20 000 bénévoles étaient conviés à Nanterre pour la première convention des volontaires. À quatre mois des JO, ils ont hâte de plonger dans le quotidien des épreuves.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Jeux de société : 10 jeux originaux à acheter pour commencer sa ludothèquePeut-être avez-vous envie de vous mettre aux jeux de société, mais ne savez pas par où commencer. Exit le Monopoly, le Cluedo et d’autres classiques bien connus : voici 10 jeux, pour tous types de joueurs et avec des mécaniques différentes, dans lesquels investir pour sortir des sentiers battus.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Jeux de société: quels sont les 3 meilleurs jeux de 2024 pour toute la famille?Jeux de société: quels sont les 3 meilleurs jeux de 2024 pour jouer avec vos petits enfants?

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Les Jeux recrutent : 12 500 offres d’emploi pour les Jeux olympiques de ParisUn deuxième forum de l’emploi baptisé “Les Jeux recrutent” est organisé ce jeudi 14 mars aux Docks de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Pas moins de 12 500 offres d’emploi en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques seront à pourvoir pendant la journée.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Juan Imhoff (Racing), après son dernier match à l'Arena : « J'ai lâché quelques larmes »Pour son dernier match à l'Arena, samedi face à Clermont (26-10), l'ailier du Racing Juan Imhoff, treize ans de maison, a marqué en coin et dépanné en 9 comme au Camp Nou en finale en 2016. La nostalgie, camarade, la nostalgie.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Michel Sardou: son dernier concert à la Paris La Défense Arena retransmis au cinémaLa dernière performance du chanteur dans la plus grande salle d'Europe sera diffusée dans plus de 250 salles les 20 et 23 juin.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »