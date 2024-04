Le PSG se qualifie pour la finale de la Coupe de France

La victoire du PSG en Coupe de France pourrait alors faire un heureux, puisque cela permettrait à un septième club de Ligue 1 de se qualifier en Europe. s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France au Parc des Princes face à Rennes (1-0) et rejoint l'OL en finale. Les Parisiens ont été sérieux et ont mérité leur victoire, malgré la performance XXL de Steve Mandanda.

Le gardien international a réalisé un match de haute volée, en écœurant les attaquants adverses et notamment, avant que ce dernier n'ouvre le score juste avant la mi-temps. Le PSG se qualifie pour sa vingtième finale de Coupe de France et pourrait décrocher son quinzième titre ! Avec cette nouvelle finale dans la compétition, le PSG se donne l'opportunité de remporter une nouvelle fois la compétition. En cas de victoire face à l', le PSG pourrait permettre au septième de Ligue 1 d'accéder à la Coupe d'Europe, puisque les Parisiens vont sûrement remporter un nouveau titre de champions de Franc

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OnzeMondial / 🏆 42. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PSG-Rennes, alléchante 2e demi-finale de Coupe de France à une semaine de PSG-BarçaQui rejoindra l'Olympique lyonnais en finale de la Coupe de France, prévue le samedi 25 mai à Villeneuve-d'Ascq ? Au lendemain de la victoire (3-0) de l'OL face à Valenciennes (L2) - et de nouvelles polémiques liées à l'arbitrage -, le PSG reçoit Rennes au Parc des Princes.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

PSG-Nice : comment suivre en direct le quart de finale de la Coupe de France ?Ce mercredi 13 mars 2024, le PSG a l'opportunité de valider sa place dans le dernier carré de la Coupe de France, au Parc des Princes, face à Nice.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Coupe de France: le PSG prend sa revanche sur Nice et file en demi-finaleLe Paris Saint-Germain, emmené par Kylian Mbappé capitaine et buteur, s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe de France, qu'il n'a plus gagnée depuis 2021, en éliminant Nice (3-1), qui s'enfonce dans la crise

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Coupe de France: le PSG prend sa revanche sur Nice et file en demi-finaleLe Paris Saint-Germain, emmené par Kylian Mbappé capitaine et buteur, s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe de France, qu'il n'a plus gagnée depuis 2021, en éliminant Nice (3-1), qui s'enfonce dans la crise.Le PSG n'a plus gagné la Coupe de France depuis 2021, et rempor...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Coupe de France : le PSG élimine Nice sans trembler et se hisse en demi-finaleLes Parisiens ont disposé de l'OGC Nice ce mercredi, au Parc des Princes, lors du dernier quart de finale de la Coupe de France.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Le PSG se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de FranceLe Paris Saint-Germain a remporté son match contre l'OGC Nice 3-1 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Malgré une série de cinq matchs sans victoire en championnat, Nice espérait retrouver des couleurs lors de ce choc.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »