Le PSG se qualifie pour la finale de la Coupe de France

Trois jours après sa victoire contre l'OM au Vélodrome (2-0), le PSG a pris le meilleur sur Rennes, ce mercredi soir (1-0), et validé son billet pour la finale de la Coupe de France. Il défiera l'OL, le 25 mai. Éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France ces deux dernières saisons, le PSG est de retour en finale et briguera un 15e trophée face à la Lyon, le 25 mai au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

En demi-finales, ce mercredi au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont contrôlé une équipe de Rennes accrocheuse, qui est restée au contact jusqu'au bout et a eu quelques occasions de recoller en seconde période, sur un enchaînement de Gouiri passé juste à côté (50e), un centre de Bourigeaud que Terrier était tout près de couper face au but (62e) et une tête de Kalimuendo non cadrée (66e

