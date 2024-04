Trois ans après son dernier sacre (2021), le PSG retrouve la finale de la Coupe de France après avoir battu le Stade Rennais (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé. La finale de la Coupe de France 2024 qui opposera donc le Paris Saint-Germain à l’Olympique Lyonnais aura lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille, le samedi 25 mai.

Le Top de l'After Foot : "Je vois bien qu'il y a des choses proposées, mais est-ce que le PSG joue vraiment bien ?", Daniel Riolo – 03/04 Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d’après-match et les débats animés entre supporters, experts de l’After et auditeur

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RMCsport / 🏆 63. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PSG-Rennes, alléchante 2e demi-finale de Coupe de France à une semaine de PSG-BarçaQui rejoindra l'Olympique lyonnais en finale de la Coupe de France, prévue le samedi 25 mai à Villeneuve-d'Ascq ? Au lendemain de la victoire (3-0) de l'OL face à Valenciennes (L2) - et de nouvelles polémiques liées à l'arbitrage -, le PSG reçoit Rennes au Parc des Princes.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Coupe de France de football : le PSG file en demi finale après sa victoire contre NiceUne place en demi-finale: voilà ce qu'a décroché le Paris-Saint Germain face à l'OGC Nice en battant les azuréens 3 à 1. Un match que vous avez pu suivre sur France 3.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

PSG-Rennes: Stéphan pointe un gros regret après la défaite en Coupe de FranceInterrogé à la fin de la partie par BeIn Sports, l'entraîneur rennais Julien Stéphan est revenu sur la défaite face au PSG en demi-finales de la Coupe de France (1-0). Il regrettait notamment le but encaissé sur un contre par Kylian Mbappé en fin de première période.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Coupe de France : le PSG rejoint Lyon en finale après sa victoire contre RennesGrâce à un but de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’est qualifié, mercredi, en finale de la Coupe de France (1-0).

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

PSG-Nice : comment suivre en direct le quart de finale de la Coupe de France ?Ce mercredi 13 mars 2024, le PSG a l'opportunité de valider sa place dans le dernier carré de la Coupe de France, au Parc des Princes, face à Nice.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Coupe de France: le PSG prend sa revanche sur Nice et file en demi-finaleLe Paris Saint-Germain, emmené par Kylian Mbappé capitaine et buteur, s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe de France, qu'il n'a plus gagnée depuis 2021, en éliminant Nice (3-1), qui s'enfonce dans la crise

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »