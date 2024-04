Le PSG en route pour un fabuleux triplé ? C'est toujours possible. Trois jours après leur victoire à Marseille (0-2), les joueurs de Luis Enrique ont écarté Rennes (1-0) ce mercredi, au Parc des Princes, en demi-finale de Coupe de France. Ils affronteront l'OL le 25 mai en finale, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Un remake de la finale 2008 remportée… par les Gones, sur un but de Sidney Govou (1-0 ap).

20e finale de Coupe de France pour le club de la capitale, une de plus que l'OM, un record. Kylian Mbappé et compagnie viseront à remporter le trophée pour la 15e fois, eux qui sont proches du titre en championnat et qui sont toujours en lice en C1. Steve Mandanda a fait durer le suspense, stoppant notamment un penalty, mais il a dû s'incliner face à Mbappé, décisif. À noter le retour de Marquinhos, qui égalera le record de matches en Rouge et Bleu à son prochain matc

