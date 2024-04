Le projet de loi agricole arrive en Conseil des ministres

Le projet de loi agricole arrive enfin en Conseil des ministres. En préparation depuis plus d’un an, il avait été retardé en raison de la colère des agriculteurs au début de l’année. Objectif : tenter de répondre au malaise des campagnes françaises qui ont perdu 100 000 fermes en 10 ans. Le "projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture" est dévoilé ce mercredi 3 avril 2024 en Conseil des ministres.

Le texte sera examiné à partir du 13 mai en séance à l’Assemblée nationale, puis pendant la deuxième quinzaine du mois de juin au Sénat. Le gouvernement espère son adoption définitive dans la foulée. Le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau ont multiplié les rencontres, les déplacements et les promesses ces dernières semaine

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepeche31 / 🏆 17. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ce sérum au retinol noté 100/100 sur Yuka promet de nous débarrasser des ridesÀ la recherche du produit parfait pour dire adieu aux signes de l'âge ? On L,a trouvé et il est noté 100/100 sur Yuka.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Villeneuve-sur-Lot : « Objectif jobs » devient « Objectif emploi » et s’ouvre à un plus large publicL’événement se déroulera mercredi 27 mars, de 13 h 30 à 17 h 30, au parc des expositions

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Totalement étanche, cette lampe de poche à 100 000 lumens de puissance est à prix éclatéOn a tous besoin d’une lampe de poche puissante près de soi. Mais pour autant, faut-il y mettre un prix indécent ? On a trouvé pour vous le compromis idéal.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Quelque 100 000 Nord-Coréens travaillent à l'étranger pour le régime, selon un rapportSelon les conclusions du rapport du comité d’experts de l’ONU publié ce mois-ci, 100 000 Nord-Coréens continuent à travailler à l’étranger pour les finances du régime, malgré les sanctions onusiennes. Un chiffre qui pourrait croître dans les prochaines années.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Pourquoi cet iPhone à 100 000 dollars est-il si rare ?Un iPhone 4 Go est actuellement vendu aux enchères, avec une valeur estimée à 100 000 dollars.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »

Une dette mondiale de 100 000 milliards de dollarsL'horloge de la dette nationale de Times Square, à New York (États-Unis).

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »