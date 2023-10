Le prof qui avait exhibé un couteau en classe placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins

Un procès aura lieu en mars 2024 au tribunal correctionnel du Havre où cet enseignant sera jugé pour « violence psychologique avec arme » et « port d’arme prohibé »

Un enseignant mis en cause au Havre (Seine-Maritime) pour avoir tenu des propos inquiétants et exhibé un couteau devant ses élèves va être jugé par le tribunal correctionnel pour « violence psychologique avec arme » sans ITT et « port d’arme prohibé », a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

À l’issue de sa garde à vue, ce professeur d’histoire-géographie a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès, avec obligation de soin, a ajouté Bruno Dieudonné, procureur de la République au Havre, confirmant une information de Paris Normandie. L’enseignant a également interdiction d’exercer et de paraître au sein de son établissement. headtopics.com

Vendredi soir, quatre élèves ayant assisté à la scène avaient porté plainte, a précisé le parquet. L’incident est survenu le 21 octobre dans un lycée du Havre lors d’un cours de ce professeur qui a depuis lors été mis en congé « longue maladie » pour une durée d’un an, selon son avocat, Me Antoine Siffert.

Le médecin de prévention de l’Académie de Normandie, qui l’a examiné mercredi, a indiqué que « l’enseignant était en grande souffrance psychologique en tant que professeur depuis un temps certain, avec des impacts sur sa santé physique », a déclaré Me Siffert. headtopics.com

