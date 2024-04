Le prochain volet des aventures des Tuche se joue entre le Nord , la Belgique et l’ Angleterre , puisque Jeff Tuche (« Avec un T comme t’es là ou t’es pas là ? ») et sa famille vont passer la Manche pour se frotter aux Britanniques. Le Dunkerquois Jean-Paul Rouve est derrière la caméra pour la première fois pour ce 5e volet de la comédie aux 14 millions de spectateurs.

LIRE AUSSI | Les Tuche sont-ils du Nord ? Où est Bouzolles ?Pathé Films a dévoilé l’affiche hier, on y voit une tasse de thé anglais dans laquelle est plongée une poignée de frites. On y découvre aussi le titre : God save the Tuche. Et la date de sortie : le 5 février 2025.Dans ce nouveau film, réalisé mais aussi coécrit par Jean-Paul Rouve, qui incarne Jeff Tuche depuis 2011, la famille mène à nouveau une vie paisible à Bouzolle

Tuche Nord Belgique Angleterre Comédie Jean-Paul Rouve Film Bouzolles

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lavoixdunord / 🏆 70. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le tournage des « Tuche 5 » commencera le 2 avril dans le NordLe prochain volet des aventures des Tuche se jouera entre le Nord et l’Angleterre, puisque Jeff Tuche et sa famille vont aller se mêler des affaires de la famille royale. Le Dunkerquois Jean-Paul Rouve sera derrière la caméra pour la première fois et une bonne partie du tournage se déroulera à Lille, Dunkerque et en Belgique.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

« Les Tuche 5 » : le tournage du film va se poursuivre en avril dans le NordLe cinquième volet des « Tuche » va être majoritairement tourné dans le Nord, à Lille et Dunkerque, à partir du mois d’avril 2024. Pour la première fois, Jean-Paul Rouve sera à la réalisation de ce nouveau long-métrage où l’on retrouvera la famille la plus loufoque de France aux côtés des Windsor.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

'Les Tuche 5' : Jeff et les siens à la rencontre de la famille royale britannique... le tournage aura lieu entLe tournage du prochain film des Tuche, 'Les Tuche 5 : God Save the Tuche', se déroulera entre l’Angleterre et Dunkerque. Une occasion pour Jean-Paul Rouve, acteur mais aussi réalisateur du film pour la première fois, de filmer dans sa ville de naissance.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Corée du Nord: le jean d'un présentateur de la BBC censuré à la télévisionLe présentateur d'une émission de jardinage britannique retransmise à la télévision nord-coréenne a vu son jean flouté ce lundi 25 mars. Ce vêtement symbolise pour ce régime autoritaire l'impérialisme américain.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Francis Cabrel, 'Un samedi soir sur la terre', l'album français le plus vendu sortait il y a tout juste 30 ans !Ecoutez Bonus Track avec Éric Jean-Jean du 28 mars 2024

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Chicago en chansons, raconté par Lauric Henneton, co-auteur de Rock'n Road tripEcoutez Bonus Track avec Éric Jean-Jean du 28 mars 2024

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »