Le problème du câble de l'appareil à raclette

Pour contrer le mauvais sort d’une année 2023 qui vous aura encore roulé dessus, entre inflation, météo pourrie et guerres dans le monde, vous pensiez avoir trouvé LA solution. Une bonne raclette ce samedi soir, le plat confort et antidéprime par excellence, remplissant l’estomac et ressuscitant le sourire.Mais ce plan, en apparence parfait, n’avait pas pris en compte un autre problème dans votre vie.

Ce satané câble de l’appareil à raclette toujours trop court, à l’image de la frappe de Kolo Muani en finale de Coupe du monde (en parlant de déprime). Qui, dans cette salle, n’a jamais dû sortir une rallonge ? Positionner son appareil à raclette à un endroit improbable de coin de table ? Le foutre carrément par terre, ou réaménager sa salle à manger pour enfin atteindre une prise électrique ? A croire que rien – vraiment rien – dans la vie ne peut être simple, même pas une patate nimbée de fromage et de charcuterie.L’indifférence marketingA défaut d’avoir droit au bonheur total, on a décidé d’au moins obtenir des explication





20Minutes » / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mobilisation pour la santé : une marche à Paris pour réclamer plus de moyens pour les hôpitauxDes personnels de santé se sont rassemblés samedi devant l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement à Paris. Point de départ d'une 'déambulation revendicative' jusqu’à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis. Les personnels...

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Eure : le tireur sportif condamné pour détention d'un arsenal était fiché S pour radicalisationLa gendarmerie a saisi un important arsenal au domicile de cet homme de 39 ans, au comportement suspect. Ce dernier a été condamné à six mois de prison.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Le journal poursuivait un site pour injures publiques, Le Poher débouté pour des raisons de formeParce que ce ne sont pas les bonnes personnes qui ont été assignées, le tribunal de Lorient (Morbihan), mercredi 25 octobre 2023, a débouté de ses demandes l’hebdomadaire centre-breton Le Poher, qui poursuivait le site d’extrême droite Résistance républicaine.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Nîmes accueillera pour la 20e fois le Tour de France cycliste, 'une fierté' pour le maireMardi 16 juillet, le peloton du Tour de France, en provenance de Gruissan, arrivera à Nîmes, face au centre commercial des 7 Collines. Le parcours a été annoncé ce mercredi 25 octobre à Paris.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

On a dégoté pour vous des bonbons parfaits pour Halloween au meilleur prixSoyez prêts à accueillir les monstres, sorcières et autres créatures maléfiques qui s’apprêtent à sonner à votre porte, en achetant dès aujourd’hui vos bonbons d’Halloween. Pour l’occasion, les sites de vente en ligne proposent des offres exclusives sur des friandises aussi succulentes que terrifiantes.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Pour le RN, les Afghanes persécutées ne sont pas «une plus-value» pour la FranceIndiscrétions piquantes, maladresses vaches ou douces confessions : chaque jour, retrouvez les brèves qui auscultent le monde politique.

La source: libe - 🏆 26. / 65 Lire la suite »