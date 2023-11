Le prix Goncourt fait-il vraiment décoller les ventes du lauréat ?

Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité des livres et des écrivains, avec Ouest-France et Lire MagazineÊtre couronné par un prix d’automne, voilà qui accroît la lumière projetée sur un écrivain. Cela ne peut durer qu’un temps, il arrive aussi que cela dure toujours. Quoi qu’il en soit, être lauréat de la plus prestigieuse des distinctions littéraires, ça n’a pas de prix.

Dans tous les cas de figure (livre fortement médiatisé dès sa parution ou non), entre 75 % et 90 % des ventes se font après la récompense. Entre août et octobre 2013, Pierre Lemaitre avait vendu environ 100 000 exemplaires d’en deux mois. Une fois le Goncourt obtenu, il en a vendu 390 000 de plus jusqu’à Noël (chiffres Edistat). L’effet de levier est plus saisissant lorsqu’on évoque les cas d’Éric Vuillard et de Brigitte Giraud.

Débat sur la sélection du Goncourt : Quand un livre ne rentre pas dans les casesChaque semaine, retrouvez toute l'actualité des livres et des écrivains, avec Ouest-France et Lire Magazine. Régulièrement, le débat revient sur le tapis suscitant cartons rouges d’un côté, bâillements ou ras-le-bol de l’autre. Tel ou tel ouvrage plébiscité par le public et la critique n’aurait pas le droit de figurer dans la sélection du Goncourt au motif qu’il ne s’agirait pas d’un roman. Ce fut le cas en 2002 pourde Pascal Quignard ; en 2012 pour Congo d’Éric Vuillard ; et cette année, la discussion pourrait s’appliquer àQu’en dire ? Le premier était présenté par l’éditeur comme un essai – et la plupart des amateurs de Quignard le juge inclassable comme l’ensemble de son œuvre. Le deuxième porte sur sa couverture rose la mention« dans une conscience, dans ce qui se passe dans ma tête quand je pense à (réfléchis à, me souviens de, essaie de raconter) ça » , c’est-à-dire les viols qu’elle a subis dans son enfance par son beau-père. Une œuvre inclassable, donc, aux dires de Neige Sinno, qui considère que son livre n’est ni une fiction, ni une autobiographie, ni un récit. Et tant pis si le jury du Femina l’a... Lire la suite ⮕

Le Goncourt : une institution secouée par les scandalesDepuis sa création en 1903, le prix Goncourt a connu plusieurs scandales. Entre les monopoles des maisons d'édition et les conflits d'intérêts, l'institution est régulièrement remise en question. Lire la suite ⮕

La Revue dessinée : 10 ans d'enquêtes et de reportages en bande dessinéeLa Revue dessinée fête ses dix ans en septembre. Unique en son genre, elle a été créée par des auteurs avec l'ambition de combler un manque dans le paysage médiatique français. Chaque numéro fait appel à des journalistes et illustrateurs indépendants pour proposer des enquêtes et reportages au format bande dessinée. Lire la suite ⮕