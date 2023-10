Le prix du smartphone Google Pixel 6 baisse considérablement : c’est une occasion en or

Vous appréciez les smartphones possédant des grands écrans avec un système d’exploitation Android ? Alors, vous n’allez pas être déçu par ce bon plan. En ce moment, le Google Pixel 6 bénéficie d’une réduction allant jusqu’à 46 %, profitez-en pour le commander chez Rakuten. Avec un écran LTPO OLED de 6,7 pouces pour une résolution de 3 120 x 1 440 pixels, profitez de couleurs éclatantes et d’un confort visuel optimal.

Si deux autres coloris sont disponibles, les plus belles réductions se trouvent sur le noir tourmente. Parcourez les offres et choisissez entre un modèle neuf, d’occasion et reconditionné. Cet achat donne l’opportunité d’accumuler des dizaines d’euros dans votre cagnotte virtuelle avec le programme de fidélité Club R. Chaque achat viendra compléter cette cagnotte jusqu’à ce que vous souhaitiez la dépenser.

Après la sortie du Google Pixel 8, le Google Pixel 7 Pro voit son prix fondre comme neige au soleilRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

Google Pixel 7 : offre irrésistible à saisir au plus vite sur ce smartphone performantLe Google Pixel 7 est à prix cassé chez Rakuten. Ce smartphone 5G se dote de performances exceptionnelles. Découvrez ses énormes qualités en termes de photo et de vidéo ! Lire la suite ⮕

Test Google Pixel Watch 2 : une montre connectée améliorée, mais toujours perfectibleParallèlement à la sortie de ses Pixel 8, Google a lancé la seconde itération de sa montre connectée : la Pixel Watch 2. Forte de son alliance avec Fitbit, acquise il y a plus de deux ans, cette smartwatch entend combler les lacunes de sa première version, notamment en matière de suivi de la santé, du sport et du bien-être. Lire la suite ⮕

Comment Google veut réinventer la liste de courses avec l’IAGoogle teste en ce moment une fonctionnalité pour Keep, son application de prise de notes. Elle permet de générer des « Listes magiques » grâce à l'IA, que ce soit pour faire vos courses ou pour lister ce que vous devez emmener en vacances. Lire la suite ⮕

Le ministre des Outre-mer se fâche avec la Guadeloupe avec des propos polémiquesLe ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, ne fait pas l'unanimité. Après le passage de l'ouragan Tammy, l'une de ses déclarations n'est pas passée auprès de la population et des responsables locaux. Lire la suite ⮕

Décryptage : pourquoi Rayan Cherki rayonne avec les Espoirs et galère avec l'OLDécevant à l'OL mais rayonnant en équipe de France Espoirs, Rayan Cherki est le type de joueur qui reflète l'état du collectif qui l'entoure. Son club peine à obtenir la quintessence de son meneur de jeu, qui profite d'une organisation adaptée en sélection. Lire la suite ⮕