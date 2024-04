Le prix de l’Or enchaine les records, mais les actions minières sont à la traine

📆 04/04/2024 12:12:00

Alors que l’Or enchaine les records, les actions de mines d’or peinent à en profiter. Les analystes ont tenté d’expliquer cette situation par divers facteurs, y compris la concurrence des ETF indexés sur l’Or et des cryptomonnaies, ou encore la frénésie de l’IA qui a réorienté de nombreux fonds dans ce domaine. Cela suggère qu’une opportunité pourrait se présenter, d’autant plus que le contexte géopolitique tendu, incluant la guerre en Ukraine et à Gaza, implique qu’il est probable que le prix de l’Or pourrait continuer à progresser face à la demande de valeurs refuges