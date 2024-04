Le prix de l'or atteint un nouveau record historique

Le prix de l'or a battu jeudi 4 avril un nouveau record historique à plus de 2.300 dollars l'once, poursuivant son ascension grâce aux prévisions de baisse des taux d'intérêt américains cette année et aux tensions géopolitiques. Jeudi, le lingot a atteint 2.304,96 dollars l'once, selon Bloomberg News, après que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a déclaré qu'il serait probablement approprié de réduire les coûts d'emprunt «à un moment donné cette année».

Le métal précieux a enregistré de nombreux records au cours des dernières semaines, alors que la Fed a indiqué qu'elle comptait assouplir prochainement sa politique monétaire, le rendant ainsi plus attractif pour les investisseurs. La popularité de l'or en tant que valeur refuge en période de turbulences a également dopé sa valeur, les négociants étant préoccupés par la crise au Moyen-Orient et la guerre en cours en Ukrain

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Moins de 300 euros pour ces 3 matelas très prisés, c’est l’offre folleLa collection Douce Lune s’adresse à tous les types de dormeurs, et propose de nombreux modèles de matelas, adaptés à toutes les morphologies. En ce moment, la marque dévoile des prix réduits sur ses produits phares

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Cette pépite vous permet d’investir en ligne dès 300 euros et elle simple d’utilisationN’attendez pas pour investir : dès 300 euros, vous pouvez profiter de l’expertise de Mon Petit Placement ! L’offre 100 % en ligne simplifie l’investissement comme jamais avec des experts à votre disposition et une gestion en ligne simple et efficace.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Printemps 2024 : 9 tendances chaussures à moins de 300 eurosQuelles sont les tendances chaussures sur lesquelles miser ce printemps ?

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Le Samsung Galaxy A54 passe sous les 300 euros, foncez sur ce site​​​​Pour une durée limitée, Cdiscount propose le smartphone Samsung Galaxy A54 à moins de 300 euros.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Quelle est cette promotion qui fait passer cette machine à café Delonghi sous les 300 euros ?Si vous avez besoin d’une machine à café performante et pratique, alors, laissez-vous tenter par cette machine à café Delonghi dont le prix chute drastiquement sur Cdiscount mais plus pour très longtemps.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

En France, 300 'cold cases' attendent une clé de l'énigmeLa justice recense actuellement les crimes non résolus alors qu'un rapport signé par le procureur général Jacques Dallest propose d'améliorer les outils pour s'attaquer à ces dossiers en souffrance. Gendarmerie et police augmentent leurs moyens pour ne pas laisser les meurtres impunis.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »