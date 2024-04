Le prix de l’argent atteint un niveau record

Le prix de l’argent a fait une forte cassure haussière cette semaine, aidé par la solide performance de l’or, qui a atteint un niveau record. Il a bondi jeudi à 27,10 $, son plus haut niveau depuis juin 2021.La principale raison pour laquelle le prix de l’argent s’envole est qu’il est souvent considéré comme une bonne alternative à l’or. L’or a bondi pendant deux semaines consécutives et se rapproche de l’importante résistance à 2 300 $.

Il a grimpé de plus de 42 % par rapport à son plus bas niveau de 2023. L’or bondit pour plusieurs raisons. Premièrement, certains signes indiquent que les États-Unis se dirigent vers une crise de la dette, comme je l’ai écrit dans cet article sur l’ ETF TLTLa dette publique américaine augmente de 1 000 milliards de dollars tous les 100 jours et les analystes s’attendent à ce qu’elle dépasse les 45 000 milliards de dollars dans les prochaines année

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



