Le printemps est là !

📆 04/04/2024 18:47:00

Printemps,Soleil,Musées

Enfin, le soleil fait son retour dans nos vies, à mesure que les musées et galeries parisiennes (et les autres) renouvellent leurs expositions. Des grandes expositions à ne pas manquer, comme l'histoire des grands magasins au musée des Arts décoratifs, en passant par le passage d'artistes internationaux en France, comme le photographie britannique Martin Parr à la galerie Clémentine de la Féronnière, Vogue propose une sélection d'évènements artistiques à ne pas manquer au cours du mois d'avril. 8 expositions à ne pas manquer en avril, à Paris (et ailleurs en France) Ridley Howard : Skylight à la galerie Andréhn-Schiptjenko (Paris) Il y a quelque chose d'étrange dans les peintures de Ridley Howard. Un sentiment d'inconfort s'en dégage, malgré leurs couleurs pastels aux tons apaisants. Peut-être est-ce dû à la présence de ses visages qui semblent vouloir s'échapper du cadre, sans véritablement y parvenir