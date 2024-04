Le Printemps des Poètes : célébration de la poésie et de la grâce

Le Printemps des Poètes est un événement culturel annuel qui vise à promouvoir la poésie sous toutes ses formes. Initié par Jack Lang et Jean-Pierre Siméon, il se déroule au mois de mars et propose des lectures, des performances, des ateliers, des expositions et des discussions. Cette année, le thème national était 'La grâce'. À Mondouzil, une vingtaine de personnes ont participé en lisant des poèmes sur différents aspects de la grâce.

