Le prince Harry et Meghan Markle mentionnés sur le site officiel de la famille royale

En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de s'éloigner de la famille royale. Une décision qui a fait l’effet d’une bombe auprès des Britanniques mais aussi des Windsor. Depuis, c’est en Californie que les Sussex vivent et ils semblent être épanouis loin de la famille royale. Toutefois, de nombreuses tensions sont présentes et il semblerait que les Windsor aient décidé de faire un premier pas.

Comme l’a indiqué The Express ce mardi 2 avril, le prince Harry et son épouse sont mentionnés sur le site officiel de la famille royale. En effet, il y a une catégorie les concernant, dans laquelle on peut découvrir une photo du couple mais aussi un lien vers leur nouveau site. Des informations sur les projets en cours des Sussex sont aussi données pour les plus curieux. La famille royale a-t-elle envoyé un signal de paix ? Suite à la mort de la reine Elizabeth II, le roi Charles III avait annoncé son intention de privilégier une “monarchie allégée

