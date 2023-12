Le président Macron lance un projet de leasing de voitures électriques à 100 euros par mois

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé jeudi 14 décembre le lancement de son projet de leasing, une location longue durée avant un éventuel rachat, de voitures électriques à 100 euros par mois. Ce projet, destiné exclusivement aux ménages les plus modestes et qui sera effectif l'an prochain, a pour buts affichés de lutter contre le réchauffement climatique et de favoriser la production française et européenne.

Il doit aussi et surtout accélérer la démocratisation de la voiture électrique, encore très largement achetée à l'heure actuelle par les classes favorisées. Ce leasing, dont la réussite constitue un gros défi pour Emmanuel Macron, sera mis en place concrètement en 2024 et ne concernera au début que quelques milliers de véhicules. Voici ce qu'il faut savoir sur ce projet. Qui et comment bénéficier du dispositif ?. Le gouvernement a lancé jeudi un site internet pour permettre aux personnes intéressées de savoir, via un questionnaire en ligne, si elles sont éligibles : https://www.ecologie.gouv.fr/mon-leasing-electriqu





RTLFrance » / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Voiture électrique à 100 euros par mois : Emmanuel Macron annonce un lancement au 1er janvierLa Twingo e-Tech de Renault est l'un des modèles disponibles sur la plateforme officielle de l'État, dévoilée jeudi.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Emmanuel Macron : le président le plus dépensier de la Ve République ?Emmanuel Macron restera-t-il comme le président le plus dépensier de la Ve République ? Gérard Larcher fut le premier à poser la question. Cette fois, ce sont deux ministres – et pas n’importe...

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Wifit lance deux montres connectées à moins de 100 euros en FranceWifit débarque en France avec l’intention de lancer tout un tas de produits à des prix très attractifs. Et l’entreprise commence son aventure dans l’Hexagone en lançant deux montres connectées sous la barre des 100 euros. Voici donc les WiWatch R1 (99,99 euros) et WiWatch S Plus (59,99 euros).

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Contradictions autour de la laïcité : Macron reçu par les Maçons puis refuse de participer à la manifestation contre l'antisémitismeDepuis le 8 novembre dernier, le président de la République a entamé l’une de ces séquences contradictoires dont il a le secret, particulièrement en matière de la laïcité. Ce jour-là, il a été reçu au Grand Orient de France par le grand maître Guillaume Trichard. Visite était d’autant plus notable que M. Macron n’est que le troisième président de la République à se rendre rue Cadet, après Émile Loubet et François Hollande. Dans son discours, le président a « coché toutes les cases », reconnaissant l’apport des Maçons à la République et a même manifesté une certaine appétence – nouvelle certes – pour la laïcité. Le dimanche 12 novembre, M. Macron dénonçait l’explosion du nombre d’actes antisémites en France depuis le massacre terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 et la riposte d’Israël. « En même temps » il annonçait, suscitant une incompréhension totale, qu’il ne participerait pas à la manifestation appelée par les présidents des Assemblées, contre l’antisémitisme et pour la République

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Recyclage : l’UE veut 100% d’emballages réutilisables d’ici à 2030L’Union européenne veut obliger les industriels à réduire la quantité de déchets produits. Le Parlement a adopté sa position ce mercredi 22 novembre mais se montre, pour une rare fois, moins ambitieux que la Commission européenne.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Le leasing social automobile : la voiture électrique à 100 euros par moisLe chef de l'Etat détaille les modalités du leasing social automobile qui vise à mettre la mobilité électrique à la portée de tous, y compris les ménages modestes.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »