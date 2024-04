Le président français ne se rendra pas aux commémorations du génocide rwandais

Le président français , invité par son homologue rwandais Paul Kagame aux commémorations de dimanche, ne s'y rendra pas et sera représenté par son ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et le secrétaire d'Etat chargé de la Mer Hervé Berville, né au Rwanda. Mais l'Elysée a fait savoir dès jeudi qu'il s'exprimera dimanche 'par une vidéo qui sera publiée sur ses réseaux sociaux ', dont la teneur a été en partie dévoilée.

'Le chef de l'État rappellera notamment que, quand la phase d'extermination totale contre les Tutsi a commencé, la communauté internationale avait les moyens de savoir et d'agir, par sa connaissance des génocides que nous avaient révélée les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté', a rapporté la présidence à l'AF

