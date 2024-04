Le Président dévoile les grandes lignes du texte de loi sur la fin de vie

Le Président de la République a récemment dévoilé les grandes lignes du texte de loi à venir sur la fin de vie. "C’est une grande avancée, on espère que le projet de loi sera aménagé pour répondre à nos critères", se réjouit Jean-Luc Calmels, délégué de l’Aveyron de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) depuis huit ans.

"On regrette tout de même d’avoir perdu tout ce temps, ça fait plus de dix ans qu’une majorité des Français sont d’accord pour cette loi, on espère qu’elle sera votée avant la fin de l’été", poursuit-il. L’ordre des médecins prône le respect du code déontologique Pour le conseil de l’Ordre des médecins, ce texte de loi "constitue une avancée significative pour la prise en charge des patients en fin de vie

