Le président de la République et vous-même recevez une centaine de chefs de PME pour présenter le programme ETIncelles

Le président de la République et vous-même recevez, ce mardi 21 novembre, une centaine de chefs de PME pour leur présenter les axes d'un nouveau programme, ETIncelles. Quelle est sa genèse ?Olivia Grégoire : La politique que porte le président de la République depuis 2017 vise à faire croître nos entreprises et à aider les PME françaises à devenir des ETI (entreprises de taille intermédiaire).

Et ainsi changer d'échelle, avec, à la clé, des baisses d'impôts, de l'investissement et des simplifications. Pourtant, persiste, en creux, la sempiternelle comparaison avec le Mittelstand allemand mais aussi avec le tissu d'ETI italiennes. C’est pour cela que nous avons lancé une politique de réindustrialisation avec plus de 100 000 emplois industriels créés depuis 2020, dont une majorité au sein de petites entreprises. Et avec les annonces faites aujourd’hui, nous accélérons ce chantier éternel de l'action publique au service de notre économie, mais avec une approche innovante.Mais il y a également une raison immédiate, plus pragmatique, au lancement du programme ETINcelle





