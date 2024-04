Le premier rendez-vous du « Beauveau des polices municipales »

Police Municipale,Beauvau,Négociations

Le premier rendez-vous du « Beauveau des polices municipales » est programmé ce vendredi 5 avril au ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. Objectif : étudier la possibilité, avec les organisations professionnelles représentatives de 25 000 policiers municipaux et gardes champêtres employés par un peu plus de 4 500 communes françaises dotées d’une police municipale, explique les enjeux du cycle de négociations qui s’ouvre.Quel est l’objet du « Beauvau des polices municipales » organisé ce vendredi matin ? Les organisations syndicales des policiers municipaux et les maires nous demandaient de revoir deux éléments importants dans la rémunération des policiers municipaux : leur indice et leur régime indemnitaire. En lien avec Gérald Darmanin, nous avons d’abord dialogué avec eux tout au long de l’année 2023 sur ces deux sujets