Le premier radar de France a été installé en Essonne : voici où et quand

Le département de l'Essonne peut se vanter d'avoir le plus vieux radar de France. Ce vendredi 27 octobre 2023, le tout premier radar automatisé de France, situé sur la RN20 à La Ville-du-Bois (Essonne), a fêté ses 20 ans. Le premier radar d'une longue série

Ce dernier avait été inauguré le 27 octobre 2003, par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et Gilles de Robien, ministre des Transports à ce moment-là. Ce radar automatisé sera le tout premier des plus de 3 300 radars automatiques à être désormais fonctionnels sur le territoire national français.

